В районе ЧП с российским крейсером «Москва» замечен американский военный самолет

Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный самолет ВМС США. Последний находился приблизительно в 70 километрах от местоположения российского ракетного крейсера «Москва».

Согласно имеющимся данным, американский военный патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon находился в восточной части воздушного пространства Румынии, выполняя полет с неизвестной целью. По ряду данных, осуществлялся также полет и самолета Boeing RC-135, однако последний не удалось отследить ресурсом «ADS-B Exchange».

По данным ресурса «ADS-B Exchange» американский самолет Boeing P-8 Poseidon с идентификационным кодом ICAO AE681B выполнял полет в районе населенного пункта Журиловка (Румыния). Однако из-за периодически отключаемого экипажем транспондера специалисты не исключают, что борт мог также совершать полет и над западной частью Черного моря, где, по предварительным сведениям, находился российский ракетный крейсер «Москва».

Какие именно сведения мог собирать американский военный разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon, пока что неизвестно. Но судя по предоставленным данным, борт все еще находился в воздухе в 21 час 17 минут.

Ракетный крейсер «Москва» – это головной корабль проекта 1164 «Атлант», который входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Корабль был построен на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1996 году унаследовал его имя. В состав флота он вошел в 1982 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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