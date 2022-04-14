На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin

Image 16+
На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли быть доставлены норвежские крылатые ракеты AGM-119 Penguin. Они должны быть упакованы в специальные контейнеры, и прибыть ещё ориентировочно год назад. В тот период на рубежах Российской Федерации и Украины наблюдалась серьезная напряжённость. Об этом сообщило информационное онлайн издание Avia.pro. 

Выгрузка данных ракет производилась в условиях строжайшей секретности. 

«19 января 2021 года военно-транспортный самолёт европейского командования ВМС США С-40 Clipper (военная модификация самолёта Boeing 737-700, исполненная в ливрее гражданской авиации) доставил в портовый город Одессу партию контейнеров, в которых содержался груз специального назначения. Примечательно то, что при выгрузке контейнеров из самолёта на аэродроме работали системы активной постановки помех. Специальные источники в спецслужбах рассказали о том, что в контейнерах находились противокорабельные ракеты типа AGM-119 Penguin модификации Мк-2. Данные средства поражения прежде состояли на вооружении Королевских ВМС Норвегии», — сообщил Александр Коц.

На данный момент нет никаких официальных подтверждений тому, что на Украину действительно были поставлены иностранные крылатые ракеты, однако, специалисты отмечают, что если страны военного блока НАТО действительно передадут Украине это вооружение, то появится очень серьёзная угроза для всего черноморского региона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin

Вчера, 22:48

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

12-04-2022, 18:09

Yomiuri: Япония планирует создавать ракеты из-за исходящих от России и Китая угроз

12-04-2022, 11:08

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

11-04-2022, 13:58

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

6-04-2022, 19:08

WSJ: военная база «Михаил Когэлничану» в Румынии переполнена войсками НАТО

4-04-2022, 10:18

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ

27-03-2022, 15:23

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

27-03-2022, 10:18

По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

21-03-2022, 09:48

Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

13-03-2022, 22:58

Страны НАТО проведут в Норвегии учения по отработке оказания помощи стране, подвергшейся агрессии

12-03-2022, 14:43

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

Кадыров обратился к премьеру Великобритании из-за принятых в отношении него санкций

11-03-2022, 12:08

Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

9-03-2022, 18:33

Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной

9-03-2022, 08:53

Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО может вызвать трудности

5-03-2022, 10:53

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

1-03-2022, 14:23

СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю

28-02-2022, 10:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
  • 12-04-2022, 18:09

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист

Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику
  • Вчера, 18:33

Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области
  • 13-04-2022, 09:38

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»
  • 12-04-2022, 09:23

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»

В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял
  • 12-04-2022, 10:38

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял

Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие,

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты
  • 13-04-2022, 19:33

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада

Новости партнеров
Новости партнеров
Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи
  • 12-04-2022, 11:08

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

В одной из деревень Гатчинского района на ушедшего из дома мальчика напала стая собак. Пострадавшему ребёнку пришлось вызывать скорую. Сегодня стало

Кургинян призвал к ротации элит
  • Вчера, 09:08

Кургинян призвал к ротации элит

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона
  • 12-04-2022, 12:18

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона

На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Об этом рассказал в своем

Военкор Коц заявил, что крейсер «Москва» могли поразить норвежской ракетой AGM-119
  • Вчера, 16:23

Военкор Коц заявил, что крейсер «Москва» могли поразить норвежской ракетой AGM-119

Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin