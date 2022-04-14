На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin

Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли быть доставлены норвежские крылатые ракеты AGM-119 Penguin. Они должны быть упакованы в специальные контейнеры, и прибыть ещё ориентировочно год назад. В тот период на рубежах Российской Федерации и Украины наблюдалась серьезная напряжённость. Об этом сообщило информационное онлайн издание Avia.pro.

Выгрузка данных ракет производилась в условиях строжайшей секретности.

«19 января 2021 года военно-транспортный самолёт европейского командования ВМС США С-40 Clipper (военная модификация самолёта Boeing 737-700, исполненная в ливрее гражданской авиации) доставил в портовый город Одессу партию контейнеров, в которых содержался груз специального назначения. Примечательно то, что при выгрузке контейнеров из самолёта на аэродроме работали системы активной постановки помех. Специальные источники в спецслужбах рассказали о том, что в контейнерах находились противокорабельные ракеты типа AGM-119 Penguin модификации Мк-2. Данные средства поражения прежде состояли на вооружении Королевских ВМС Норвегии», — сообщил Александр Коц.

На данный момент нет никаких официальных подтверждений тому, что на Украину действительно были поставлены иностранные крылатые ракеты, однако, специалисты отмечают, что если страны военного блока НАТО действительно передадут Украине это вооружение, то появится очень серьёзная угроза для всего черноморского региона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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