Швеция и Финляндия вынуждают РФ усилить охрану своих границ своими планами о членстве в НАТО. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

После того как Швеция и Финляндия высказались в пользу членства в НАТО, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Россия существенно усилит и сухопутные войска, и ВМС, и ПВО. Евсеев же уверен, что на некоторые объекты на территориях этих стран наведут российские ядерные ракеты.

«Пускай вступают, если хотят. Но мы должны их предупредить, что некоторые объекты на их стороне окажутся объектами первоочередного поражения, потому что в случае конфликта мы вынуждены нанести по ним ракетно-ядерный удар», — сказал Евсеев.

Поэтому он порекомендовал населению Швеции и Финляндии задуматься, необходимо ли им НАТО, если они попадут в итоге в потенциальную зону ядерного удара. Если же это их не страшит, отметил Евсеев, то они могут «вступать хоть в НАТО, хоть в «гитлерюгенд».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей