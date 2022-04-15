Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист
В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в
Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада
Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin
Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал
На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Об этом рассказал в своем
Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли
Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный
Главная цель, которую преследует Запад сегодня, кроется в том, чтобы РФ потерпела неудачу в своей «спецоперации» на территории Украины. Это, в свою
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