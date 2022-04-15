Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

Image 16+
Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО
Политика
Фото из открытых источников

Швеция и Финляндия вынуждают РФ усилить охрану своих границ своими планами о членстве в НАТО. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

После того как Швеция и Финляндия высказались в пользу членства в НАТО, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Россия существенно усилит и сухопутные войска, и ВМС, и ПВО. Евсеев же уверен, что на некоторые объекты на территориях этих стран наведут российские ядерные ракеты.

«Пускай вступают, если хотят. Но мы должны их предупредить, что некоторые объекты на их стороне окажутся объектами первоочередного поражения, потому что в случае конфликта мы вынуждены нанести по ним ракетно-ядерный удар», — сказал Евсеев.

Поэтому он порекомендовал населению Швеции и Финляндии задуматься, необходимо ли им НАТО, если они попадут в итоге в потенциальную зону ядерного удара. Если же это их не страшит, отметил Евсеев, то они могут «вступать хоть в НАТО, хоть в «гитлерюгенд».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

Сегодня, 08:13

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

Вчера, 10:48

Кургинян призвал к ротации элит

Вчера, 09:08

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

7-04-2022, 10:53

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

6-04-2022, 09:43

Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1

5-04-2022, 12:28

Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

31-03-2022, 09:08

Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

29-03-2022, 13:13

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

29-03-2022, 12:53

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

27-03-2022, 08:43

Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

26-03-2022, 11:28

Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине

25-03-2022, 14:08

Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину

25-03-2022, 11:48

НАТО использует польский город Жешув для переброски оружия и бойцов в Украину

21-03-2022, 12:28

The Sunday Times: Путин после Украины может попытаться вернуть России Аляску

21-03-2022, 09:08

У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

18-03-2022, 19:28

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

18-03-2022, 08:58

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

17-03-2022, 21:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику
  • Вчера, 18:33

Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
  • 12-04-2022, 18:09

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области
  • 13-04-2022, 09:38

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты
  • 13-04-2022, 19:33

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада

Военкор Коц заявил, что крейсер «Москва» могли поразить норвежской ракетой AGM-119
  • Вчера, 16:23

Военкор Коц заявил, что крейсер «Москва» могли поразить норвежской ракетой AGM-119

Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin

Кургинян призвал к ротации элит
  • Вчера, 09:08

Кургинян призвал к ротации элит

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал

Новости партнеров
Новости партнеров
Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона
  • 12-04-2022, 12:18

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона

На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Об этом рассказал в своем

На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin
  • Вчера, 22:48

На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin

Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли

В районе ЧП с российским крейсером «Москва» замечен американский военный самолет
  • Вчера, 20:48

В районе ЧП с российским крейсером «Москва» замечен американский военный самолет

Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России
  • Вчера, 10:48

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

Главная цель, которую преследует Запад сегодня, кроется в том, чтобы РФ потерпела неудачу в своей «спецоперации» на территории Украины. Это, в свою