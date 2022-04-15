Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» для РФ является невосполнимой

Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН .

Ракетный крейсер «Москва» ушел на дно. Об этом сообщили в Минобороны вчера поздно вечером.

По официальной версии военного ведомства, «Москва» затонул во время шторма, потеряв устойчивость вследствие полученных повреждений во время пожара и взрыва боезапаса.

Причины возгорания не называются. Но по неофициальной версии, которую активно обсуждают в сети - в корабль попали украинские противокорабельные ракеты, выпущенные из комплекса, названного в честь древнеримского бога морей и протоков.

Потеря «Москвы», по мнению Сивкова, непременно отразится на обороноспособности, поскольку прямо сейчас заменить ракетный крейсер просто невозможно.

«Потеря очень ощутимая, сразу хочу сказать без экивоков. По сути, наш флот потерял треть своего потенциала в дальней морской зоне», - говорит эксперт.

Капитан первого ранга в отставке поведал, что у ракетного крейсера, который затонул, имелось мощное вооружение и оборудование, в том числе первая в мире многоканальная система противовоздушной обороны «Форт».

Сивков подчеркивает, что это очень серьезная для российского флота потеря еще и потому, что РФ нынче не располагает возможностями заменить данный крейсер, так как проливы Босфор и Дарданеллы перекрыты Турцией. К тому же, такие корабли сейчас нужны стране в другой точке. Речь о Баренцевом море, где находится «целый 62 флот США».

«На Тихом океане та же самая картина. Их оттуда забрать нам никак нельзя», - резюмировал военный эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей