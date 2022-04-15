Зеленский назвал бои на Донбассе решающими

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Зеленский назвал бои на Донбассе решающими
Украина
Фото из открытых источников

В интервью ВВС  Владимир Зеленский заявил, что бои, которые пройдут в ближайшее время в Донбассе,  станут решающими. По словам президента Украины, предстоящее противостояние  окажет существенное влияние на исход спецоперации на территории страны.

Также украинский лидер  раскрыл численность находящихся в Донбассе бойцов ВСУ. По его словам, в регионе находится 44 тысячи военных.

«Численность украинской военной группировки в Донбассе составляет 44 тысяч человек, этот регион станет центральным местом боев, которые повлияют на ход конфликта в стране», — заявил Зеленский.

В Донбассе сложилась наиболее сложная для украинской армии ситуация, но там сосредоточены самые мощные подразделения ВСУ, подчеркнул президент Украины.

Отметим, что за три дня до начала российской «спецоперации» в Украине глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в Донбассе находится 53 000 человек и более двух тысяч единиц тяжелой техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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