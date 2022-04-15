Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

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Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий
Политика
Фото из открытых источников

Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. 

Как известно, вчера пошел ко дну крейсер «Москва». Это произошло при попытке его буксировки в порт Севастополя. Ранее на судне вспыхнул пожар и сдетонировали боеприпасы. Сообщается, что затопление судна вызовет ожесточенные боевые действия со стороны российских военных. Словом, потеря крейсера приведет к резкой эскалации военной спецоперации, пишет СП. Марков считает, что Россия должна развить успешное наступление в Донбассе.

Политолог добавил, что гибель крейсера стала сильнейшим поражением российской армии за все время спецоперации. Ранее эксперты также высказывались за то, что противника «пора уже бить сильнее».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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