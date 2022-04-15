Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти
Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН . Ракетный крейсер
В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в
Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада
Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin
Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал
Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный
Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли
Сегодня появилась информация об ещё одной жертве мошенников, наживающихся на обмане пожилых жителей Северной столицы. Накануне около часа ночи за
Главная цель, которую преследует Запад сегодня, кроется в том, чтобы РФ потерпела неудачу в своей «спецоперации» на территории Украины. Это, в свою
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