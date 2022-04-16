«The Times»: Британия вновь направила в Украину военных инструкторов

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН . Ракетный крейсер
Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin
Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный
Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал
Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли
Сегодня появилась информация об ещё одной жертве мошенников, наживающихся на обмане пожилых жителей Северной столицы. Накануне около часа ночи за
В интервью ВВС Владимир Зеленский заявил, что бои, которые пройдут в ближайшее время в Донбассе, станут решающими. По словам президента Украины,
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
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