«The Times»: Британия вновь направила в Украину военных инструкторов

На территории Украины снова официально будут присутствовать британские военные. Об этом пишет британское издание «The Times», передает Украинская правда.

Появилась информация о том, что Лондон принял решение отправить на Украину свои элитные спецподразделения «Special Air Service» («Особая воздушная служба»). Якобы эти силы будут заниматься обучением украинских военных.

При этом сообщается, что отправят на территорию Украины не инструкторов, а действующих британских военных из спецподразделения «Special Air Service».

«Войска спецподразделения «Special Air Service» впервые с начала войны с Россией тренировали местные силы в Киеве», - пишет «The Times».

Сразу два батальона, которые дислоцировались в Киеве и окрестности, готовили британские военные. Они тренировали украинские подразделения на прошлой недели. Тренировки были и за неделю до этого.

Информация о том, где именно размещаются британские военные, не сообщается.

Российская сторона ранее уже не раз заявляла, что появление иностранных войск на Украине недопустимо. Поэтому эти элитные подразделения могут стать целью для ударов России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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