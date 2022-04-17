Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР. Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь»,
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН . Ракетный крейсер
Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный
Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на
Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
В интервью ВВС Владимир Зеленский заявил, что бои, которые пройдут в ближайшее время в Донбассе, станут решающими. По словам президента Украины,
Швеция и Финляндия вынуждают РФ усилить охрану своих границ своими планами о членстве в НАТО. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ
Германия будет экономить электроэнергию, чтобы снизить зависимость от России. С призывом начать экономнее расходовать электричество обратился к
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