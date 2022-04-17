Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

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Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия
Политика
Фото из открытых источников

Влияние решения президента России Владимира Путина о проведении «военной спецоперации» на территории Украины прокомментировало издание МК.

Россия, судя по последним отчетам Минобороны РФ, наращивает количество ракетных ударов по территории Украины. После того как затону крейсер «Москва», Россия заявила, что готова наносить удары по центрам принятия решений.

Появилась информация о том, что, возможно, в Киеве снова побывал Абрамович, чтобы попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной. Но это сообщение представитель бизнесмена назвал некорректным.

В целом российские эксперты говорят о том, что Запад затягивает переговоры, пытаясь все же добиться втягивания РФ в затяжной конфликт. Украина говорит о необходимости гарантий безопасности, но пока они не согласованы с потенциальными странами-гарантами.

Оценивая положение дел в целом, президент РФ Владимир Путин напомнил согражданам о том, что России важно не забывать о своей роли на мировой арене и не бояться трудностей.

«Санкции были тотальными, изоляция была полной, но Советский Союз был первым в космосе». Здесь и правда можно найти много смыслов, но в первую очередь для меня лично это слова надежды и веры. Это путь. Советский Союз был преградой на пути либеральной идеологии глобального вырождения, извращения и уничтожения человеческой природы, насаждения потребления как смысла жизни. Теперь его место должна занять и уже занимает Россия», - сказал Путин.

И чтобы реализовать это, России придется добиться победы, в первую очередь над собой. Придется пересмотреть многие внутренние структуры, проверить и привлечь к ответственности виновных за ошибки, совершенные ранее.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Известно, что глава «Роснано» Сергей Кругликов уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.

Поэтому можно говорить о том, что Россия проводит не только «военную спецоперацию» на территории Украины. Но и внутри РФ запущены процессы возрождения промышленности и дебюрократизации.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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