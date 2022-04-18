В сети появились фото горящего ракетного крейсера «Москва»

О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР. Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь»,
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН . Ракетный крейсер
Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
В интервью ВВС Владимир Зеленский заявил, что бои, которые пройдут в ближайшее время в Донбассе, станут решающими. По словам президента Украины,
На территории Украины снова официально будут присутствовать британские военные. Об этом пишет британское издание «The Times», передает Украинская
Влияние решения президента России Владимира Путина о проведении «военной спецоперации» на территории Украины прокомментировало издание МК . Россия,
В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были
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