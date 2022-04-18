В сети появились фото горящего ракетного крейсера «Москва»

В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были сделаны еще когда корабль сохранял плавучесть.

На фото видно, что в одной части крейсер окутан густым черным дымом. При этом наблюдается уже значительный крен на левый борт.

Предположительно, кадры были сделаны с борта судна, принимавшего участие в спасательной операции, пишет «Военное дело».

Ряд источников указывает, что речь о турецком корабле. 14 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что на флагмане Черноморского флота РФ произошел пожар и детонация боезапаса. Спустя некоторое время ведомство отчиталось, что огонь потушен, а экипаж был эвакуирован. А 15 апреля стало известно о том, что крейсер затонул, потеряв устойчивость и остатки плавучести в условиях волнения моря.

Причину пожара в Минобороны России не называют. Между тем в сети обсуждают версию украинской стороны, согласно которой «Москва», принимающая участие в спецоперации, была поражена ракетами из комплекса, названного в честь древнеримского бога морей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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