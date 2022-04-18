Генштаб ВСУ: РФ завершает формирование наступательной группировки на востоке

Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия завершила подготовку к тому, чтобы начать масштабную наступательную операцию на украинскую группировку в Донбассе.

Украинская сторона говорит о том, что силы РФ уже провели разведку боем в районе городка Барвенков в Харьковской области. Также бои шли у поселка Дмитровка. ГШ ВСУ заявил, что войска «успеха не имели и отошли».

Генштаб ВСУ также сообщает, что РФ «завершает формирование наступательной группировке на востоке», и там, согласно его сводке, было отбито за минувшие сутки 12 атак противника.

Исходя из данных, которые предоставляет Минобороны РФ, российские войска уже оттеснили на окраины подразделения ВСУ в Рубежном и Попасном. Уже под контролем РФ почти весь Мариуполь. Оставшиеся там силы будут добивать тяжелыми авиационными бомбами, утверждают некоторые источники.

Западные эксперты говорят о том, что масштабное наступление в Донбассе Россия начнет со дня на день.

На сегодняшний день, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, важно действовать так, чтобы «военная спецоперация» не переросла в затяжной конфликт, к чему стремится Запад. США и союзники по НАТО надеются через этот конфликт ослабить российские войска и экономику РФ задушить санкциями, чтобы в дальнейшем нанести по России удар. Поэтому для России важно удержать ее высокий военный потенциал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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