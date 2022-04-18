Губернатор Луганской области заявил о начале наступления России

О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР. Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь»,
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
Российские военные и силы ЛНР проводят наступление на позиции ВСУ. Появилась информация о том, что российские войска вошли в город Кременная, о чем
Генштаб ВСУ заявил о том, что Россия завершила подготовку к тому, чтобы начать масштабную наступательную операцию на украинскую группировку в
В сети опубликованы фотографии горящего ракетного крейсера. С высокой долей вероятности, они являются подлинными, и речь идет о «Москве». Снимки были
Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
На территории Украины снова официально будут присутствовать британские военные. Об этом пишет британское издание «The Times», передает Украинская
Влияние решения президента России Владимира Путина о проведении «военной спецоперации» на территории Украины прокомментировало издание МК . Россия,
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, каких целей достигла Россия в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Он подчеркнул, что
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