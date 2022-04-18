Губернатор Луганской области заявил о начале наступления России

Российские военные и силы ЛНР проводят наступление на позиции ВСУ.

Появилась информация о том, что российские войска вошли в город Кременная, о чем сообщают СМИ ЛНР. Это населенный пункт с населением около 18 тысяч человек, находящийся в 20 км от Северодонецка и менее чем в 10 км от Рубежного.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай подтвердил информацию об уличных боях на окраинах Кременной.

При этом ранее уже появилась информация о том, что российские войска закрепились на правом берегу от Оскольского водохранилища и могут начать продвижение в сторону Лисичанска и Северодонецка, чтобы окружить украинскую группировку.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Глава Внешней службы разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил об опасности для России втягивания в затяжной конфликт.

Такой сценарий, отметил Нарышкин, выгоден Западу, поскольку «военная спецоперация» будет использоваться как повод для того, чтобы надавить на российскую экономику и ослабить ее войска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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