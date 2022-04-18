Появилась информация о масштабном наступлении российских войск на Донбассе

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Появилась информация о масштабном наступлении российских войск на Донбассе
Украина
Фото из открытых источников

Бойцы  ДНР и ЛНР совместно с российскими войсками начали масштабное наступление на донбасскую группировку ВСУ. Об этом сообщили военные эксперты, оценив сводки с мест. О начале наступления стало известно еще до решения вопроса с городом Мариуполь. 

В своем Telegram-канале о начале масштабной операции сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также тележурналисты, работающие в российских войсках, которые наступают на Харьков, выпустили несколько сюжетов на эту тему. 

По мнению военного обозревателя Юрия Подоляки, наступление ВС РФ в  Донбассе началось вчера. Он также сообщил о том, что о наступлении свидетельствует значительное усиление обстрелов украинских позиций. На некоторых участках артиллерийская подготовка и авиаудары продолжались до пяти часов. Были запущены ракеты «Искандер» и несколько реактивных установок. После этого началось наступление российских войск со стороны Изюма и Гуляйполя. Военный обозреватель  считает, что командование российских ВС планирует окружить и поделить на несколько «котлов» донбасскую группировку ВСУ. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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