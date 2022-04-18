В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

Экс-советник британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттс заявил о том, что Россия для того, чтобы сорвать поставки западного вооружения в Украину, может попытаться атаковать военную базу НАТО. Об этом сегодня сообщает издание Daily Mail.

По словам Рикеттса, Москва сейчас в поисках варианта, который бы помог пресечь или ограничить поток оружия для поддержки Вооруженных сил Украины со стороны ее западных союзников.

«Мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с Запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму», - заявил Риккетс.

Под дилеммой экс-советник британского правительства по национальной безопасности подразумевает проблему выбора. Альянсу придется решать: оставаться и впредь в стороне либо же отвечать РФ и становится стороной вооруженного конфликта в центре Европы.

Он, напомним, стартовал 24 февраля этого года. Точнее, это «специальная военная операция» России на территории Украины с основными задачами по «демилитаризации и денацификации». Власти заявляют, что она «идет по плану».

Между тем РФ недавно в ходе спецоперации лишилась флагмана Черноморского флота - затонул ракетный крейсер «Москва» после пожара с детонацией боекомплекта.

Причины возгорания Минобороны РФ не называются, но, по версии украинской стороны, речь о попадании ракетами из украинского ракетного комплекса.

В любом случае, затонувшая «Москва» - серьезная репутационная потеря для страны, даже если она не боевая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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