Задержание военных инструкторов из стран НАТО, которые находятся в Мариуполе, будет успехом для России и потерей для Запада. Об этом рассказал журналистам издания Украина.ру политический эксперт Алексей Самойлов.

Иностранные инструкторы, которые находятся на территории проведения «спецоперации», являются сообщниками украинских военнослужащих. Самойлов также предположил, что, попав в плен, наемники расскажут обо всем, что им известно, тем более что это в их интересах, ведь иностранцы будут стремиться облегчить свою участь.

Политолог отметил, что задержание зарубежных военных специалистов сильно ударит по репутации Запада. Кроме того, инструкторы в случае их задержания могут выдать военные планы и многие наработки. Также эксперт упомянул, что у российской контрразведки есть улики против ряда зарубежных наемников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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