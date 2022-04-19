Экс-глава ЦРУ: американские боеприпасы бесполезны для Украины, поскольку не подходят к ее вооружению

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Экс-глава ЦРУ: американские боеприпасы бесполезны для Украины, поскольку не подходят к ее вооружению
Украина
Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус

В эфире телеканала Fox News экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил о том, что боеприпасы армии США бесполезны для Украины, поскольку не подходят к ее вооружению. Он пояснил, что украинская артиллерия использует 152-мм гаубицы, а американцы стреляют 155-мм. То же самое с танками и боевыми машинами, подчеркнул Петреус. 

«В арсеналах Западной Европы и США таких боеприпасов просто нет», — сказал Петреус.

Отметим, что США увеличили объем поставок вооружения и техники на Украину.

Ранее бывший советник британского правительства по нацбезопасности Питер Рикеттс заявил, что Россия ищет способ остановить поставки оружия на Украину и с этой целью может нанести удар по военной базе НАТО. В этой связи он добавил, что альянсу предстоит выбирать между наблюдением за ситуацией на Украине и непосредственным вмешательством в конфликт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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