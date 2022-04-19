Взорван железнодорожный мост через Северский Донец возле Славянска

Железнодорожный мост через Северский Донец взорван и его уже нельзя эксплуатировать. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что нет подтвержденных данных касательно того, кто подорвал мост.

Взорванный мост находится на территории, контролируемой ВСУ в 30 км к северо-востоку от Славянска в районе населенного пункта Дронова. Он связывает Попасную и Изюм.

Российские войска проводят наступательную операцию на Донбассе, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. 19 апреля позиции ВСУ атакует боевая авиация. Наносятся удары западнее города Кадиевка, а также по расположениям украинских сил в Славянске и Краматорске.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Чтобы поддержать Украину, Запад продолжает поставлять ей вооружение, и, как оказалось, украинские военные снова проходят обучение с западными инструкторами.

России же Запад и далее угрожает санкциями, а Финляндия и Швеция и вовсе озвучили планы ускорить принятие решения о вступлении в НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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