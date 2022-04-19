Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ

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Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ
Украина
Фото из открытых источников

Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику. Сегодня об этом сообщило информационное онлайн издание «Военное обозрение» со ссылкой на участников штурма предприятия. 

Они указывают, что это хорошо видно в последние 2-3 дня. У украинских военных там уже не осталось тяжелой техники для попыток прорыва или контратак. Все открытые пространства полностью контролируются военными РФ и спецназом НМ ДНР. Поэтому они перешли к снайперской войне, быстрому использованию ручных гранатометов и пулеметов и резкой смене позиции. 

Сейчас спецназовцы Вооружённых сил Российской Федерации уже переместились на северную часть территории металлургического предприятия. Напомним, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что комбинат будет полностью зачищен на протяжении ближайших пары дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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