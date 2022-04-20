Bloomberg предрек окружение армии ВСУ силами РФ

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Bloomberg предрек окружение армии ВСУ силами РФ
Украина
Фото из открытых источников

Украинской группировке грозит окружение российскими войсками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с подробностями боев и состоянии сил сторон конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил о том, что Россия перешла ко «второй фазе военной спецоперации». Первые признаки того, что она закончится для России успехом, уже появились.

Эксперты прогнозируют окружение украинской группировки войск на Донбассе в ходе этой кампании. Для штурма РФ задействует боевую авиацию и артиллерию. Наносятся ракетные удары по укрепрайонам, которые занимают ВСУ.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают оказывать поддержку ВСУ вооружением и пытаются надавить на российскую экономику санкциями.

Эксперты отмечают, что Запад стремится втянуть РФ в затяжной конфликт. Это выгодно США, поскольку американцы стремятся ослабить позиции России на мировой политической арене, а также потеснить с европейского рынка, для чего используют санкции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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