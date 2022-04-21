Зеленский: ВС Украины не могут деблокировать Мариуполь из-за необходимости пройти не менее 120 км

Российские войска заблокировали Мариуполь и Украина не имеет ресурсов для того, чтобы деблокировать своих военных, которые та остались. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Военное обозрение.

По его словам, попытка деблокировать город закончится для украинских военных провалом, поскольку до города придется пройти 120 километров с боями. О необходимости деблокировать подразделения, которые оказались замкнутыми в Мариуполе, Зеленскому говорят уже не одну неделю. Но никакие попытки не предпринимались.

Еще раз о невозможности деблокировки Мариуполя военным путем Зеленский заявил еще раз в ходе брифинга с главой Евросовета с Шарлем Мишелем. Украинский лидер добавил, что на «Азовстали» остаются около 500 раненых, помимо тех военных, которые продолжают оказывать отпор российским войскам.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны уже ввели в отношении России широкий пакет санкций, что, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина может спровоцировать инфляцию в 20% и даже выше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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