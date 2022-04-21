Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей
Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель
Железнодорожный мост через Северский Донец взорван и его уже нельзя эксплуатировать. Об этом сообщает «Военное обозрение», отмечая, что нет
Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику.
В эфире телеканала Fox News экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил о том, что боеприпасы армии США бесполезны для Украины, поскольку не
Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на
Украинской группировке грозит окружение российскими войсками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с подробностями боев и
Российские войска заблокировали Мариуполь и Украина не имеет ресурсов для того, чтобы деблокировать своих военных, которые та остались. Об этом
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев разъяснил, как защитить Крымский мост от ракетного удара со стороны Украины. По его словам, у ВСУ
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