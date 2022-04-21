Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев разъяснил, как защитить Крымский мост от ракетного удара со стороны Украины. По его словам, у ВСУ осталось не более 25 пусковых установок и на одну такую установку приходится не больше двух ракет. Эксперт также упомянул, что речь идет о дозвуковых ракетах, которые легко перехватываются. Евсеев считает, что для обеспечения защиты моста нужно создать зону безопасности на 120 километров. А для этого следует установить контроль над Николаевской областью.

Евсеев считает, что главная опасность для Крымского моста – это теракт, который может устроить Украина. Под мостом может быть взорвано плавсредство, например, гражданское судно. В этой связи эксперт призвал установить контроль за кораблями, проходящими под Крымским мостом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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