Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

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Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев разъяснил, как защитить Крымский мост от ракетного удара со стороны Украины. По его словам, у ВСУ осталось не более 25 пусковых установок и на одну такую установку приходится не больше двух ракет. Эксперт также упомянул, что речь идет о дозвуковых ракетах, которые легко перехватываются. Евсеев считает, что для обеспечения защиты моста нужно создать зону безопасности на 120 километров. А для этого следует установить контроль над Николаевской областью.

Евсеев считает, что главная опасность для Крымского моста – это теракт, который может устроить Украина. Под мостом может быть взорвано плавсредство, например, гражданское судно. В этой связи эксперт призвал установить контроль за кораблями, проходящими под Крымским мостом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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