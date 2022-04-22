Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение

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Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение
В Мире
Фото из открытых источников

Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало известно после начала российской «военной спецоперации» на Украине. Уже есть случаи вмешательства в работу средств глобального позиционирования и подмены сигналов GPS.

По данным, предоставленным изданием «Известия», которое ссылается на заместителя главы Росавиации Дмитрия Ядрова, начиная с 24 февраля, фиксируются случаи подавления и возможной подмены сигналов GPS, что указывает на попытки вмешательства в работу системы глобального позиционирования как на территории России, так и в регионах планеты.

«Глушение» и подмена сигналов GPS наблюдались в районе Калининградской области, вблизи прибалтийских стран, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, а также в Израиле, Ливане, Сирии, Турции, северной части Ирака и на Кипре. Можно говорить о применении средств РЭБ, или же противоспутникового вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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