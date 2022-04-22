Политолог Марков назвал загадочной стратегию РФ в ходе спецоперации

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Политолог Марков назвал загадочной стратегию РФ в ходе спецоперации
Украина
Политолог Сергей Марков

Стратегия ВС РФ в «военной спецоперации» на территории Украины вызывает удивление у Запада, уверен политолог Сергей Марков.

Он в соцсети прокомментировал  прогнозы западных аналитиков, которые пытаются разгадать, как Россия будет действовать далее, пишет ОСН.

По его словам, Запад ожидал масштабное наступление на Донбассе. Но там, заявляет Марков, еще ничего не началось.

«В общем, никто толком не может понять точно военную стратегию армии России. Наступление это прогнозируют уже давно. А оно все никак не начинается», — резюмировал Марков.

В тоже время «Русская весна», ссылаясь на военкоров, пишет о масштабных боях в Донбассе и о том, что там уже сжимается кольцо вокруг украинкой группировки войск.

«Военная спецоперация» на территории Украины началась 24 февраля. Сейчас идет ее второй этап, о чем сообщили в Минобороны, в рамках которого Россия хочет не только создать сухопутный коридор в Крым, а также выйти на границы ДНР и ЛНР.

Ряд экспертов говорят об опасности затяжного конфликта для России, поскольку это увеличит нагрузку на ее экономику и оборонную сферу. При том, что НАТО и далее расширяется к границам РФ и, судя по всему, в блок вскоре вступит Финляндия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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