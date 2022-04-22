Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы.

РФ перешла ко второму этапу «военной спецоперации» на территории Украины и планирует вскоре выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы передать их под контроль ДНР и ЛНР.

Сейчас военные РФ атакую военные объекты как по линии фронта, так и на территории Украины. Также завершается переброска тяжелого вооружения. По ряду направлений движение началось еще до ввода основных сил, пишет газета «Известия».

Аналитики ожидают рост интенсивности боев. Об этом говорит и военный эксперт Василий Кашин.

«Судя по всему, российские войска сейчас находятся на ранней стадии новой наступательной операции в Донбассе», — сказал Кашин.

Стоит отметить, что Украина получает вооружение от Запада, но в Минобороны РФ заявляют, что оно уничтожается еще до того, как его передают ВСУ.

Запад все планирует втянуть Россию в затяжной конфликт, чтобы воспользоваться этим и расширить НАТО к российским границам. О планах войти в НАТО уже заявили Финляндия и Швеция.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей