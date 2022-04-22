Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель
Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch
Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало
Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы. РФ перешла ко второму этапу «военной
Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на
Украинской группировке грозит окружение российскими войсками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с подробностями боев и
18 апреля российские военные нанесли по 124-му Центру обеспечения тыла ВСУ во Львовской области ракетный точечный удар, уничтожив хранившееся там
Российские войска заблокировали Мариуполь и Украина не имеет ресурсов для того, чтобы деблокировать своих военных, которые та остались. Об этом
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев разъяснил, как защитить Крымский мост от ракетного удара со стороны Украины. По его словам, у ВСУ
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