Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

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Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове
Украина
Фото из открытых источников

18 апреля российские военные нанесли по 124-му Центру обеспечения тыла ВСУ во Львовской области ракетный  точечный удар, уничтожив хранившееся там вооружение, которое поставлял Запад Украине. Оно было уничтожено менее чем через неделю после прибытия, пишет американское  издание Military Watch,  ссылаясь на  кадры, на которых видно, как идет детонация боеприпасов на складах после удара.  По данным источников, на складах находились беспилотники-камикадзе, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы. Также в ходе атаки  был уничтожен комплекс ПВО С-300, доставленный на Украину из Словакии. Как известно, в последние недели Запад увеличил поставки Украине вооружения.

По мнению  аналитиков, России важно избежать затяжного конфликта, так как ей необходимо  сохранить оборонную мощь. Запад же пытается ослабить российскую военную мощь и продолжить расширение НАТО к границам РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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