Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

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Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе
Украина
Военный журналист Александр Сладков

Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины.

Он сообщил, что активные бои сейчас ведутся в Запорожской и Харьковской областях. А вот на Донбассе продвижение очень медленное.

«Сегодня в Донецке линия продвигается не так активно. На самом деле она замерла. На северо-западе и юго-западе — в Запорожье и Харькове — там быстрее. 120 километров между ними было накануне. Они проезжают около десяти километров в день», — сказал Сладков.

Замкнув котел, соединив войска, которые идут из Запорожской и Харьковской областей, РФ заблокирует наиболее боеспособные подразделения ВСУ. Чтобы избежать этого, украинскому командованию придется вывести их с привычных позиций, подготовленных за последние годы, а это сделает их более уязвимыми.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Западные страны продолжают поставлять Украине вооружение, пытаясь затянуть конфликт и ослабить российские войска.

При этом НАТО готовится к расширению и уже о планах войти в блок заявили Швеция и Финляндия. Власти Финляндии утверждают, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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