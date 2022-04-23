Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В частности, он заявил, что в ближайшее время Киев получит от Запада артиллерию и тяжелую бронетехнику, что поможет не только сдерживать наступление ВС РФ.

По словам Подоляка, у ВСУ появится возможность нанести мощнейшие контрудары по группировкам войск России и ЛДНР, после чего начнется контрнаступление. При попытке установить контроль над Харьковской, Донецкой и Луганской областями российская армия «получит по зубам», заявил советник главы Офиса президента Украины.

Отметим, что российские войска совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР уже контролируют большую часть территории Донбасса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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