Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

Российские войска осуществляют массированный обстрел территорий на востоке и западе от Гуляйполя. Под огнем оказались позиции ВСУ между Малиновкой и Каменским, пишет Военное обозрение. Также идет наступление и южнее Изюма, где, как сообщили в Минобороны РФ, вместе с российскими военными действуют силы ДНР и ЛНР. Идут бои и на территории Луганской области в районе Кременной.

Эксперты отмечают, что при проведении «военной спецоперации» силы РФ используют авиацию, а также наносят ракетные удары не только на линии соприкосновения, но и по всей территории Украины.

За минувшие сутки силы РФ уничтожили авиаударами 11 объектов противника. Ракетные войска накануне уничтожили три вертолета Ми-8, которые находились на земле. Силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25, а также 15 беспилотников, в том числе Bayraktar TB2 турецкого производства.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. По прогнозам экспертов, западные санкции вынуждают к переформатированию российской экономики. Сейчас перед компаниями стоит задача не только найти новых поставщиков и выйти на новые рынки, но и сохранить возможность использования технологий, доступ к которым закрыл Запад, либо найти их альтернативные варианты. А это, отмечают специалисты, может повлиять на уровень безработицы в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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