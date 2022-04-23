Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

Image 16+
Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя
Украина
Фото из открытых источников

Российские войска осуществляют массированный обстрел территорий на востоке и западе от Гуляйполя. Под огнем оказались позиции ВСУ между Малиновкой и Каменским, пишет Военное обозрение. Также идет наступление и южнее Изюма, где, как сообщили в Минобороны РФ, вместе с российскими военными действуют силы ДНР и ЛНР. Идут бои и на территории Луганской области в районе Кременной.

Эксперты отмечают, что при проведении «военной спецоперации» силы РФ используют авиацию, а также наносят ракетные удары не только на линии соприкосновения, но и по всей территории Украины.

За минувшие сутки силы РФ уничтожили авиаударами 11 объектов противника. Ракетные войска накануне уничтожили три вертолета Ми-8, которые находились на земле. Силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25, а также 15 беспилотников, в том числе Bayraktar TB2 турецкого производства.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. По прогнозам экспертов, западные санкции вынуждают к переформатированию российской экономики. Сейчас перед компаниями стоит задача не только найти новых поставщиков и выйти на новые рынки, но и сохранить возможность использования технологий, доступ к которым закрыл Запад, либо найти их альтернативные варианты. А это, отмечают специалисты, может повлиять на уровень безработицы в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

Сегодня, 16:33

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

Сегодня, 14:28

Генштаб ВСУ: Россия создает систему ПВО в Херсонской области для дальнейшего наступления

Сегодня, 14:28

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

Сегодня, 09:58

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

Сегодня, 09:43

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

Вчера, 16:18

Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

Вчера, 15:53

Политолог Марков назвал загадочной стратегию РФ в ходе спецоперации

Вчера, 12:33

Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники

Вчера, 09:08

Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

21-04-2022, 22:53

Зеленский: ВС Украины не могут деблокировать Мариуполь из-за необходимости пройти не менее 120 км

21-04-2022, 12:23

Bloomberg предрек окружение армии ВСУ силами РФ

20-04-2022, 10:23

Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ

19-04-2022, 21:33

Взорван железнодорожный мост через Северский Донец возле Славянска

19-04-2022, 12:48

Экс-глава ЦРУ: американские боеприпасы бесполезны для Украины, поскольку не подходят к ее вооружению

19-04-2022, 10:03

Политолог Самойлов рассказал, что произойдет при задержании западных инструкторов НАТО в Мариуполе

18-04-2022, 18:03

Появилась информация о масштабном наступлении российских войск на Донбассе

18-04-2022, 16:33

Губернатор Луганской области заявил о начале наступления России

18-04-2022, 11:33

Коротченко рассказал, каких целей уже достигла РФ в ходе спецоперации на Украине

18-04-2022, 11:13

Генштаб ВСУ: РФ завершает формирование наступательной группировки на востоке

18-04-2022, 10:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО
  • 20-04-2022, 22:07

Предатели или негодяи? Кто в Петербурге закрасил граффити за СВО

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили

Общественник Соловейчик связал срыв транспортной реформы с непрофессионализмом чиновников
  • 21-04-2022, 18:27

Общественник Соловейчик связал срыв транспортной реформы с непрофессионализмом чиновников

Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель

Система заключения госконтрактов не дает шанса небольшим IT-компаниям в Петербурге получить заказ
  • Вчера, 17:21

Система заключения госконтрактов не дает шанса небольшим IT-компаниям в Петербурге получить заказ

Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе
  • Сегодня, 16:33

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил

Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение
  • Вчера, 11:28

Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение

Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ
  • Сегодня, 09:58

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе
  • Сегодня, 09:43

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины. Он сообщил, что

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го
  • Сегодня, 14:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
  • Вчера, 16:18

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы. РФ перешла ко второму этапу «военной

Александр Розенбаум выразил нежелание принимать участие в конкурсе на звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга»
  • 20-04-2022, 18:33

Александр Розенбаум выразил нежелание принимать участие в конкурсе на звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга»

Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на