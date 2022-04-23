Генштаб ВСУ: Россия создает систему ПВО в Херсонской области для дальнейшего наступления

Российские войска развертывают системы ПВО в Херсонской области, чтобы создать условия для дальнейшего наступления, о чем сообщили в Генштабе ВСУ. Речь идет о развертывании систем ПВО в районе черноморского побережья. Также в сводках отмечается, что на Таврическом и Южнобугском направлении (Николаевская область) российские войска накапливают технику и личный состав, а также проводят маневры.

В очередном отчете Генштаба ВСУ также подчеркивается, что ВС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по позициям украинских военных в районе Марьинки и Красногоровки. Наряду с этим Генштаб ВСУ сообщил, что в Николаевской области российские подразделения закрепились на позициях и улучшают свое тактическое превосходство. По мнению украинского командования, российские войска стремятся разгромить донбасскую группировку ВСУ. Иными словами, в ВСУ считают, что Россия создает условия для продвижения на южных территориях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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