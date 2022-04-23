Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии.

По оценкам европейских экспертов, с 2014 года эти страны продали России военной техники на 230 млн фунтов стерлингов и сейчас часть из нее задействовано в нынешней «спецоперации» России на территорию Украины, пишет Daily Mail.

«По идее, это должно было быть невозможно из-за эмбарго ЕС, запрещавшего продажу оружия России после «аннексии» Крыма в 2014 году. Но в прошлом месяце было обнаружено, что Франция, Германия и Италия воспользовались лазейкой в запрете», - отмечается в публикации.

Речь идет о поставках всех типов оружия и боеприпасов, военной техники и оборудования, военизированного оборудования и запчастей.

Авторы исследования отмечают, что Франция и Германия воспользовались возможностью продлевать действия контрактов, которые были заключены еще до 2014 года.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины еще 24 февраля. Западные страны вводят новые санкции против России, чтобы изолировать ее. При этом звучат заявления о том, что санкции будут и далее усиливаться, если РФ не выведет свои войска с территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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