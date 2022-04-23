Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отряд был сформирован в районе Авдеевки — Торецкого — Горловки в качестве резерва. Ранее военкор Владлен Татарский и ряд иносми сообщили о присутствии «вагнеровцев» в Попасной, где сейчас идет один из решающих боев за Донбасс. Там бойцы «ЧВК Вагнера» оказывают содействие подразделениям ЛНР в освобождении поселка, имеющего стратегическое значение.

Российская армия совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Позиции ВСУ и нацбатов подвергаются постоянным обстрелам, в результате чего им украинским силам приходится покидать свои позиции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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