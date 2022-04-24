Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

Image 16+
Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию
Политика
Историк Семен Багдасаров

Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое небо для полетов российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, передает МК.

О закрытии турецкого воздушного пространства для российской авиации, следующей в Сирию, сообщил накануне министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу.

«Выступая перед журналистами, Чавушоглу уточнил, что принятое решение вовсе не означает, что Турция присоединяется к антироссийским санкциям Запада. По его словам, ранее разрешения на такие полеты выдавались каждые три месяца и каждый раз продлялись. Действие последнего разрешения заканчивается в апреле, после полеты приостановят, о чем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому президенту Владимиру Путину», - отметил Багдасаров.

Учитывая прозвучавшие слова, можно сделать вывод, что Турция хочет добиться ухудшения обеспечения российских военных баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе. После этого Анкара может начать активную реализацию своих планов по Сирии.

Еще более сложной ситуация будет, если и Багдад под влиянием США закроет также полеты для российской военной и транспортной авиации, следующей в Сирию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

Сегодня, 20:08

Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

Сегодня, 17:48

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

Сегодня, 09:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

Вчера, 14:33

В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

18-04-2022, 17:03

Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

17-04-2022, 19:28

В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

17-04-2022, 07:38

Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

15-04-2022, 23:03

Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» для РФ является невосполнимой

15-04-2022, 12:38

Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

15-04-2022, 08:13

Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

14-04-2022, 10:48

Кургинян призвал к ротации элит

14-04-2022, 09:08

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

7-04-2022, 10:53

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

6-04-2022, 09:43

Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1

5-04-2022, 12:28

Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

31-03-2022, 09:08

Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

29-03-2022, 13:13

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

29-03-2022, 12:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Система заключения госконтрактов не дает шанса небольшим IT-компаниям в Петербурге получить заказ
  • 22-04-2022, 17:21

Система заключения госконтрактов не дает шанса небольшим IT-компаниям в Петербурге получить заказ

Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе
  • Вчера, 16:33

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил

Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение
  • 22-04-2022, 11:28

Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение

Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ
  • Вчера, 09:58

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го
  • Вчера, 14:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе
  • Вчера, 09:43

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины. Он сообщил, что

Новости партнеров
Новости партнеров
Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
  • 22-04-2022, 16:18

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы. РФ перешла ко второму этапу «военной

Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове
  • 22-04-2022, 15:53

Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

18 апреля российские военные нанесли по 124-му Центру обеспечения тыла ВСУ во Львовской области ракетный точечный удар, уничтожив хранившееся там

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя
  • Вчера, 14:28

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

Российские войска осуществляют массированный обстрел территорий на востоке и западе от Гуляйполя. Под огнем оказались позиции ВСУ между Малиновкой и

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию
  • Сегодня, 09:33

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое