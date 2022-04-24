Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое небо для полетов российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, передает МК.

О закрытии турецкого воздушного пространства для российской авиации, следующей в Сирию, сообщил накануне министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу.

«Выступая перед журналистами, Чавушоглу уточнил, что принятое решение вовсе не означает, что Турция присоединяется к антироссийским санкциям Запада. По его словам, ранее разрешения на такие полеты выдавались каждые три месяца и каждый раз продлялись. Действие последнего разрешения заканчивается в апреле, после полеты приостановят, о чем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому президенту Владимиру Путину», - отметил Багдасаров.

Учитывая прозвучавшие слова, можно сделать вывод, что Турция хочет добиться ухудшения обеспечения российских военных баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе. После этого Анкара может начать активную реализацию своих планов по Сирии.

Еще более сложной ситуация будет, если и Багдад под влиянием США закроет также полеты для российской военной и транспортной авиации, следующей в Сирию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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