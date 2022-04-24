Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

Владимир Зеленский поставил свои условия Российской Федерации. Президент Украины соединяет дальнейший ход переговоров с проведением референдумов о судьбе территорий, которые в настоящее время под контролем российских войск.

Он заявил, что если РФ проведет в этих регионах Украины референдум — сразу же прекратятся переговоры. Несколько ранее украинско-российский диалог был связан только с судьбой бойцов «Азова» (запрещен в РФ), которые находятся в промзоне «Азовстали».

Отметим, что на днях должен состоятся визит госсекретаря Соединённых Штатов Америки Блинкена и министра обороны США Остина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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