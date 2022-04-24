Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch
Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил
Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В
В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с
Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины. Он сообщил, что
Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы. РФ перешла ко второму этапу «военной
18 апреля российские военные нанесли по 124-му Центру обеспечения тыла ВСУ во Львовской области ракетный точечный удар, уничтожив хранившееся там
Российские войска осуществляют массированный обстрел территорий на востоке и западе от Гуляйполя. Под огнем оказались позиции ВСУ между Малиновкой и
Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое
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