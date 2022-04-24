В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

Не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов прибыли 6 апреля на аэродром в польском городе Жешув.

Об этом сообщает Интерфакс.

Жешув находится в 90 километрах от границы Украины. Исходя из данных западных авиаресурсов, там совершили посадку два военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster. Каждый из них может взять на борт до 77,5 тонны груза.

Не исключено, что они доставили очередную партию военного груза для Украины. Президент США Джо Байден ранее заявил, что его страна снова выделяет Киеву помощь на сумму в 800 млн долларов. В этот пакет включены более 120 тактических ударных беспилотников и более 70 155-мм гаубиц, а также 144 тысячи снарядов. Их переброску обещали начать сразу после заявления.

В Пентагоне заявили, что Украина, получив 90 гаубиц, сможет сформировать пять артиллерийских дивизионов.

Стоит отметить, что в городе Жешув дислоцирует американская боевая группа десантников численностью в 1,7 военнослужащих. Они были переброшены в Польшу в феврале «для поддержки союзников по НАТО».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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