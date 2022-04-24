Жители Коломяг отстаивают сохранение маршрута №208

Жители Коломяг ощутили на себе минусы стартовавшей в Петербурге транспортной реформы. Автобус №208, заменивший маршрутку, в результате преобразований поменял маршрут следования, что доставило массу неудобств местным жителям. Петербуржцы просят Смольный вернуть все, как было.

До реформы маршрутка №208 удобно связывала район со станцией метро «Гражданский проспект», делала круг на улице Репищева и ходила по улице Вербной. Теперь новый автобус будет следовать не по Вербной, а по Парашютной, что не устраивает петербуржцев.

«Кто живет на ул. Афонская и Новоколомяжском проспекте, давайте добиваться, чтобы автобус 208, который ходит до м. Гражданский и обратно, а кольцо делает на ул. Репищева, чтобы он ходил по Вербной, а не по Парашютной», — написала местная активистка в сообществе района во «ВКонтакте».

Аналогичные проблемы наблюдаются с автобусами 172 и 45 маршрутов. Жители Приморского района ждут 172-ой номер по 45 минут на остановках, а 45-ый имеет такую извилистую траекторию движения, за что получил прозвище «петляющий заяц» и законное возмущение горожан.

Учитывая жалобы на Едином портале обращений граждан, Комтранс пообещал увеличить количество автобусов на последнем маршруте и упростить схему движения, но реализовано это будет после 15 июля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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