Военкор Александр Сладков заявил о том, что России необходимо нанести удары по всем мостам, через которых осуществляется переброска оружия, которое Украина получает от Запада.

Он подчеркнул, что важно разрушить транспортную инфраструктуру, чтобы лишить возможности поставлять вооружение группировке ВСУ на юге и востоке Украины.

Стоит отметить, что многие политологи против разрушения мостов, так как они все же являются гражданской инфраструктурой. Тем не менее, Сладков настаивает на необходимости ударов по мостам, поскольку полагает, что так удастся ускорить выполнение задач «военной спецоперации».

«Вы понятия не имеете, как тяжело наступать, когда противник бьет крупным калибром, и как легко, когда у него уничтожена вся артиллерия. Чем быстрее разгромят мосты, тем меньше погибнет бойцов и быстрее закончится спецоперация?» — сказал военкор.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны решили и далее поддерживать Киев и продолжают поставлять вооружение, переброска которого идет через западную границу Украины. Это, по мнению ряда аналитиков, один из этапов плана Запада, нацеленного на то, чтобы ослабить Россию, втянув ее в затяжной вооруженный конфликт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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