Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений на Украину

Еще одним крупным поставщиком оружия помимо США является Польша. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик. Он уточнил, что его страна на втором месте по объемам поставок вооружения Украине.

«Но нужно ясно сказать, что Польша является государством, которое направляет на Украину больше всего вооружения сразу после США», - сказал Дворчик.

Он подчеркнул, что отправка польского вооружения Украине – это вклад в ее победу и мир в Европе. По его словам, в поставках некоторых видов вооружений Польша является абсолютным лидером.

Подробности поставок Киев и Варшав решили не разглашать, хотя в первые дни «военной спецоперации» России на территории Украины эти сведения попадали в публичное пространство.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила от Польши вооружения на 7 млрд злотых, что по нынешнему курсу составляет около 1,6 млрд долларов.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны, отмечают эксперты, и далее будут поставлять Украине оружие, поскольку так они надеются ослабить Россию, втянув ее в затяжной конфликт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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