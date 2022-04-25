В соцсетях россияне раскритиковали Галкина, который выступил против «спецоперации»

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В соцсетях россияне раскритиковали Галкина, который выступил против «спецоперации»
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Шоумен Максим Галкин

В соцсетях россияне раскритиковали шоумена Максима Галкина, который уехал в Израиль.

Он покинул Россию после того как высказался против «военной спецоперации» на территории Украины. Сейчас, находясь за пределами РФ, он продолжает критиковать «военную спецоперацию», и заявляет, что намерен отдавать часть своего дохода на поддержку беженцев из Украины.

Он отметил, что вынужден искать возможность заработка в других странах, поскольку российские власти и ФСБ «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления». Произошло это после антивоенных высказываний. Поэтому сейчас артист выступает в Израиле.

Россияне же критикуют Максима Галкина за его позицию и заявляют, что после таких высказываний в адрес России ему не следует возвращаться домой. Сам же шоумен пока не говорит, планирует ли он в ближайшее время возвращение в Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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