ЕК заявила о создании в ЕС хранилища «доказательств военных преступлений» на Украине

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ЕК заявила о создании в ЕС хранилища «доказательств военных преступлений» на Украине
В Мире
Фото из открытых источников

В распространенном заявлении Еврокомиссии содержится предложение о создании в ЕС хранилища доказательств военных преступлений в Украине. С этой целью требуется расширение мандата Евроюста. 

Как отметила Еврокомиссия, Киев собирает свидетельства военных преступлений, совершенных в Украине. Эти материальные доказательства не могут находиться в Украине в полной безопасности, так как там ведутся военные действия. Также было подчеркнуто, что  сейчас мандат Евроюста позволяет агентству поддерживать страны ЕС в расследовании международных преступлений, однако он не дает право заниматься сбором и хранением доказательств, анализировать и передавать их другим структурам, а также сотрудничать с международными судебными организациями, такими как Международный уголовный суд. В этой связи Еврокомиссия предлагает доработать мандат Евроюста. Эти поправки вступят в силу после одобрения Советом ЕС и Европарламентом, пишет  ТАСС.

Между тем еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что виновные в военных преступлениях, в том числе в Буче и Краматорске, должны быть привлечены к ответственности. А замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила о необходимости получения  гарантий того, что военные преступники предстанут перед судом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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