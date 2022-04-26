NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

США стремятся ослабить Россию, втянув ее в затяжной вооруженный конфликт, пишет журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.

Так он прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что конфликт на территории Украины «трансформировался», передает ТАСС.

Судя по риторике американских властей, можно предположить, что Вашингтон готов к многолетнему противостоянию с Москвой, отмечает автор публикации. Выступая в Польше, глава Пентагона отметил, что США «хотят увидеть ослабление России». До этого, к слову, Остин совершил визит в Киев.

Речь Остина, отмечает автор NYT, свидетельствует о том, что сейчас в США готовы к «более прямым противостояниям Вашингтона и Москвы». Хотя в начале российской военной спецоперации президент США Джо Байден настаивал на необходимости избежать ситуации «столкновения США и России».

«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», - отмечается в публикации.

Поэтому можно говорить о том, что США готовы к «некоторым рискам» того, что Вашингтон и Москва будут вести «многолетнее противостояние за власть и влияние».

Стоит отметить, что США и далее продолжают поставлять Украине оружие, а также содействуют передаче Киеву вооружения другими странами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей