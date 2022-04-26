Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

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Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России
Политика
Политолог Денис Денисов

Политолог Денис Денисов рассказал о проблемах, которые могут начаться у Сербии из-за давления Запада.

Сейчас, по его словам, западные страны пытаются использовать финансовые и политические рычаги, чтобы Сербия выступила против России. Но это повлечет массу негативных последствий для Белграда, уверен эксперт. В интервью Украина.ру он объяснил, что Сербия хочет сохранить дружественные отношения с РФ, но также сербы намерены продолжить движение в ЕС. Стремление Сербии в ЕС может сыграть на руку западным политикам.  

«Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского союза по конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает — выступить резко против Российской Федерации», — сказал Денисов.

Пока сложно сказать, будет ли Белград и далее придерживаться нынешнего курса. Эксперты отмечают, что Сербия стремится в ЕС, так соседние государства вошли в блок и это дает им ряд экономических преимуществ. Сотрудничество с Россией для других стран ЕС пытается осложнить санкциями, а некоторые из них могут быть катастрофическими для сербской экономики, как и отказ от экономических отношений с Россией.

Напомним, Запад наращивает санкционное давление на Россию после того как РФ начала на территории Украины 24 февраля «военную спецоперацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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