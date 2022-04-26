Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

Россия планировала изначально разгромить украинские войска на юго-востоке Донбасса, но была вынуждена изменить свои цели. Об этом заявил отставной полковник ВВС США Дуглас Макгрегор, пишет ИноСМИ.

По его мнению, сейчас Россия намерена разделить Украину вдоль линии Днепра, и захватить Одесскую область. При реализации этого плана, Москва лишит Украину выхода к Черному морю, создаст сухопутный коридор в Приднестровье и получит еще один выход к Европе.

Макгрегор добавил, что вряд ли РФ удержит восточное побережье в районе Киева, но Харьковскую область она попытается получить под контроль, и заполучить восточные земли по линии Днепра южнее Киева.

По мнению Макгрегора, РФ следовало бы сразу же заявить о планах оккупации Украины. В такой ситуации могли бы найтись те граждане Украины, которые бы открыто поддержали Россию и помогли российским войскам.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. США открыто поставляет Украине вооружение, в том числе и тяжелое наступательное оружие. При этом американские военные говорят о том, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киева до полного истощения России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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