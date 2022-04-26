Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой

Политолог Денис Денисов рассказал о проблемах, которые могут начаться у Сербии из-за давления Запада. Сейчас, по его словам, западные страны пытаются
Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил
В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с
В распространенном заявлении Еврокомиссии содержится предложение о создании в ЕС хранилища доказательств военных преступлений в Украине. С этой целью
Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое
Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в
Россия планировала изначально разгромить украинские войска на юго-востоке Донбасса, но была вынуждена изменить свои цели. Об этом заявил отставной
Сегодня утром очевидцы сообщили подробности ЧП, произошедшего в первом корпусе дома номер двадцать два на Товарищеском проспекте в Невском районе
Владимир Зеленский поставил свои условия Российской Федерации. Президент Украины соединяет дальнейший ход переговоров с проведением референдумов о
Сегодня появилась информация о том, что в Петербурге на голову ребёнка упала стеклянная банка, скинутая неизвестными с верхнего этажа
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle