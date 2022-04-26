Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой

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Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
В Мире
Фото из открытых источников

Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в Германии, может привести к Третьей мировой войне. Как пишет издание, на конференции с участием 40 государств, которую собрал глава Пентагона Ллойд Остин, будет обсуждаться поставка тяжелого вооружения Украине. 

По мнению обозревателей издания, это может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией, а значит, и к Третьей мировой войне. Издание предполагает, что с целью предотвратить попадание оружия в руки ВСУ Россия может начать боевые действия в Польше или Прибалтике, за чем последует вмешательство Североатлантического альянса.

Compact обращает внимание на тот факт, что приглашение к разговору пришло из Вашингтона после того, как Киев посетили госсекретарь Блинкен и военный министр Остин.

Заметим, что в саммите участвуют даже те страны, которые не входят в НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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