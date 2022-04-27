Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

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Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный
Украина
Фото из открытых источников

26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». 

Если судить по последним спутниковым снимкам, то можно сказать, что давно никакой активности на острове Змеиный не наблюдается. Обстоятельства нанесения удара не сообщаются, есть лишь информация о том, под атакой оказался пункт управления российских ВС. В Киеве заявили о том, что удалось уничтожить российский ЗРК.

Известно, в начале «спецоперации» остров, на котором украинские войска обслуживали системы слежения за Черным морем, перешел под контроль российских военных.

По словам аналитика Авиа.про, остров Змеиный не представляет никакого стратегического интереса, потому в нанесении по нему ударов нет смысла.

Также стало известно о том, что в ночь на 27 апреля украинские военные атаковали несколько приграничных районов России. О взрывах сообщают жители Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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