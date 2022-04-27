Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге

Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта уже столкнулась с рядом системных проблем, которые Смольный не торопится разрешать. Подобное мнение высказал политолог Евгений Пашковский.

Согласно мнению старшего преподавателя кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена, Петербург испытывает острую нехватку выделенных полос, преимущественно для трамваев, которые нередко стоят в пробках вместе с автомобилями в периоды сильной загруженности на дорогах.

«Выделенные полосы в Санкт-Петербурге есть, но нужно сказать, что их очень мало. Это большая проблема. Особенно если мы говорим про центр», – акцентировал внимание на проблеме эксперт в беседе с порталом PITER NEWS 24.

Эксперт также рассказал, что стратегия по разрешению данного вопроса имеется, однако чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым постоянно откладывают это на «неопределенный срок». Пашковский отметил важность создания интегрированной системы, которая смогла бы реализовать нормальное функционирование колейного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи смогут не стоять в пробках и двигаться по графику.

Напомним, с 1 апреля власти Северной столицы проводят транспортную реформу. В процессе реализации инициативы стало очевидно – в Смольном провалили подготовку преобразований, поскольку местное население уже сталкивается с рядом неудобств. В их числе – невозможность оплатить проезд наличными, неработающие валидаторы, задержка транспорта и неудобные остановки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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