Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через день после встречи министров обороны более чем 40 стран, которая проходила в Германии на базе Рамштайн.

По словам Арестовича, прозвучавших в эфире «Фейгин Live» в YouTube (Марк Фейгин признан в России иноагентом), наступление станет возможным благодаря вооружению, которое начал передавать Украине Запад. Вооружение, заявил он, начнет приезжать в мае.

«Я думаю, к концу мая – началу июня мы увидим западную военную помощь в товарных количествах. Сейчас образцы уже есть. Но так, чтобы они пришли в тех количествах и том качестве, которое может изменить правила игры на поле боя, это где-то конец мая – начало июня. Потому что время нужно на доставку, на производство... Может, даже середина июня. В этот период оно начнет прямо сказываться на поле боя», - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что оружие не пойдет на поле боя сразу же после прибытия, поскольку время необходимо для его освоения. Уйдет время и на боевое налаживание подразделений, в которое поступит новое вооружение.

При этом Арестович высказал уверенность, что получив западное оружие ВСУ смогут успешно провести наступательные маневры, так как, по его словам, российские войска не сформировали второй эшелон, а 90 тыс. военных, направленных на территорию Украины, растянуты по всей линии фронта от Харькова до Херсона.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад не принял позицию РФ касательно Украины и называет «военную спецоперацию» вторжением, обвиняя Москву в планах оккупации украинских территорией. Украине поставляют вооружение США, Великобритания, европейские государства, несмотря на предупреждения РФ об ответных мерах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей