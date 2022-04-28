The Guardian: Переломный момент войны в Украине произойдет в мае

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The Guardian: Переломный момент войны в Украине произойдет в мае
Военные новости
Фото из открытых источников

Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент войны на территории Украины может произойти уже в мае.

По мнению западных аналитиков, важную роль сыграет то, что Украина начнет получать в большем количестве вооружение натовского образца. И это позволит обеспечить превосходство на важных направлениях.

«Западные официальные лица заявили, что хотели бы, чтобы Украина была восстановлена в границах, существовавших до 24 февраля... Однако Украина и близко не способна достичь таких целей на поле боя», - отмечается в публикации.

По оценкам авторов статьи, в мае Украина получит американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы. Такое вооружение необходимо для наступления. Но если и его не будет достаточно для того, чтобы изменить баланс на поле боя, «встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы на себя взять Великобритания и другие члены НАТО».

Будут ли готовы и далее страны НАТО к новым шагам по эскалации, сказать сложно. Но не исключено, что в конце концов они вмешаются в бои на стороне Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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