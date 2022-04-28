Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все поставки западного вооружения Украине.

Сейчас Киев получает от Запада оружие и припасы, чтобы вести бои против российских военных, которые зашли на украинскую территорию 24 февраля, выполняя цели «военной спецоперации», пишет Военное дело.

Но Запад не принял доводы Москвы в необходимости такого шага и назвал Россию агрессором, который пришел завоевывать украинскую территорию. И сейчас страны НАТО передают Украине оружие, превратив ее в полигон для испытаний.

Российские войска будут наносить ракетные и авиаудары по каналам поставок, уничтожая железнодорожную и транспортную инфраструктуру Украины. Это будет одной из их главных целей, уверен генерал-полковник.

РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны, к слову, не только поставляют Украине оружие, но и оказывают санкционное давление на российскую экономику. С учетом этого, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, России следует экономить свои резервы. Он прогнозирует тяжелый период в экономике страны и ожидает снижение ВВП по итогам текущего года на 8%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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