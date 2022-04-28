Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Image 16+
Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины
Украина
Фото из открытых источников

Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все поставки западного вооружения Украине.

Сейчас Киев получает от Запада оружие и припасы, чтобы вести бои против российских военных, которые зашли на украинскую территорию 24 февраля, выполняя цели «военной спецоперации», пишет Военное дело.

Но Запад не принял доводы Москвы в необходимости такого шага и назвал Россию агрессором, который пришел завоевывать украинскую территорию. И сейчас страны НАТО передают Украине оружие, превратив ее в полигон для испытаний.

Российские войска будут наносить ракетные и авиаудары по каналам поставок, уничтожая железнодорожную и транспортную инфраструктуру Украины. Это будет одной из их главных целей, уверен генерал-полковник.  

РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны, к слову, не только поставляют Украине оружие, но и оказывают санкционное давление на российскую экономику. С учетом этого, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, России следует экономить свои резервы. Он прогнозирует тяжелый период в экономике страны и ожидает снижение ВВП по итогам текущего года на 8%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Сегодня, 13:38

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

Сегодня, 07:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

Вчера, 22:33

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

Военкор Сладков заявил о необходимости уничтожения мостов на территории Украины

25-04-2022, 09:48

Генштаб ВСУ сообщил о новой группировке «ЧВК Вагнера» на Донбассе

23-04-2022, 16:33

Армия РФ ведет массированный обстрел нацбатов и ВС Украины к востоку и западу от Гуляйполя

23-04-2022, 14:28

Генштаб ВСУ: Россия создает систему ПВО в Херсонской области для дальнейшего наступления

23-04-2022, 14:28

Подоляк рассказал о дальнейших действиях ВСУ

23-04-2022, 09:58

Военкор Сладков ожидает соединения Харьковской и Запорожской группировок армии ВС РФ в Донбассе

23-04-2022, 09:43

Минобороны РФ: военные армии России готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе

22-04-2022, 16:18

Россия точечными ударами уничтожила склад с западным вооружением во Львове

22-04-2022, 15:53

Политолог Марков назвал загадочной стратегию РФ в ходе спецоперации

22-04-2022, 12:33

Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники

22-04-2022, 09:08

Евсеев рассказал, как защитить Крымский мост

21-04-2022, 22:53

Зеленский: ВС Украины не могут деблокировать Мариуполь из-за необходимости пройти не менее 120 км

21-04-2022, 12:23

Bloomberg предрек окружение армии ВСУ силами РФ

20-04-2022, 10:23

Штурмующие завод «Азовсталь» ВС РФ сообщили о резкой смене тактики военных ВСУ

19-04-2022, 21:33

Взорван железнодорожный мост через Северский Донец возле Славянска

19-04-2022, 12:48

Экс-глава ЦРУ: американские боеприпасы бесполезны для Украины, поскольку не подходят к ее вооружению

19-04-2022, 10:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России
  • 26-04-2022, 08:08

Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

Политолог Денис Денисов рассказал о проблемах, которые могут начаться у Сербии из-за давления Запада. Сейчас, по его словам, западные страны пытаются

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление
  • Сегодня, 07:33

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через

Беглов под вопросом: Шугалей озвучил список острых тем для губернатора Петербурга
  • Сегодня, 10:18

Беглов под вопросом: Шугалей озвучил список острых тем для губернатора Петербурга

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге
  • Вчера, 17:24

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге

Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели
  • 26-04-2022, 09:48

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

Россия планировала изначально разгромить украинские войска на юго-востоке Донбасса, но была вынуждена изменить свои цели. Об этом заявил отставной

Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
  • 26-04-2022, 10:13

Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой

Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в

Новости партнеров
Новости партнеров
Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный
  • Вчера, 22:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ
  • 26-04-2022, 07:08

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

США стремятся ослабить Россию, втянув ее в затяжной вооруженный конфликт, пишет журналист издания The New York Times Дэвид Сангер. Так он

The Guardian: Переломный момент войны в Украине произойдет в мае
  • Сегодня, 12:23

The Guardian: Переломный момент войны в Украине произойдет в мае

Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент войны на территории Украины может произойти уже в мае. По мнению западных

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины
  • Сегодня, 13:38

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все