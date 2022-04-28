Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Политолог Денис Денисов рассказал о проблемах, которые могут начаться у Сербии из-за давления Запада. Сейчас, по его словам, западные страны пытаются
Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через
Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у
Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта
Россия планировала изначально разгромить украинские войска на юго-востоке Донбасса, но была вынуждена изменить свои цели. Об этом заявил отставной
Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в
26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,
США стремятся ослабить Россию, втянув ее в затяжной вооруженный конфликт, пишет журналист издания The New York Times Дэвид Сангер. Так он
Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент войны на территории Украины может произойти уже в мае. По мнению западных
Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все
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