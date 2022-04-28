Беглов под вопросом: Шугалей озвучил список острых тем для губернатора Петербурга

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у градоначальника смелости ответить на них, станет известно сегодня.

В четверг, 28 апреля, Беглов выступит с отчетом в Заксобрании Петербурга. В связи с этим Шугалей решил задать губернатору несколько острых вопросов о будущем города. Прежде всего, социолога интересует, как правительство Петербурга намерено ликвидировать последствия провальной мусорной реформы.

Шугалей также спросил Беглова о том, что тот думает о предварительных результатах проводимой в городе транспортной реформы и работе коммунальщиков в снегоуборочный сезон. Один из вопросов Шугалея касается инвестиционного климата и сохранения исторического наследия в городе.

«Когда в городе будет приняты адекватные законы, дающие инвесторам «зеленый свет» на восстановление и приспособление под современное пользование заброшенных исторических зданий?» – поинтересовался Шугалей.

Остро в Петербурге стоит и вопрос недостатка социальной инфраструктуры. Жители новых районов испытывают нехватку, поликлиник школ и детских садов. Однако в городе эта проблема почти не решается, подчеркивает Шугалей.

Кроме того, в своем обращении социолог затронул актуальную тему строительства метро. Время возведения одной станции метрополитена в Петербурге в среднем составляет около семи лет, что не может удовлетворить запросы горожан, напомнил социолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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