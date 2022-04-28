Глава Петербурга выдал провал транспортной реформы за достижение

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Глава Петербурга выдал провал транспортной реформы за достижение
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами городского Законодательного Собрания, отчитавшись о результатах работы за 2021 год. Он назвал его «успешным», несмотря на очевидные провалы в транспортной сфере.

В рамках своего выступления губернатор похвастался закупкой вагонов для петербургского метрополитена, 300 из которых поставят в город до 2024 года. Однако эти вагоны были закуплены не за счет средств городского бюджета, а на средства из федерального Фонда Национального Благосостояния. Отдельное внимание Беглов уделил и компании «Метрострой Северной Столицы», созданной на обломках разоренного городскими властями «Метростроя». 

«В "МСС" Петербургу принадлежит контрольный пакет. Мы теперь не ходим с протянутой рукой и никого не уговариваем. Мы будем сами развивать свое метро», — заявил губернатор.

При этом градоначальник не рассказал о том, как вице-губернатор Максим Соколов уговаривал федеральный центр выделить дополнительные средства на строительство петербургского метро. Уточнялось, что в городе построят семь станций, если Минфин России выделит средства. Если же деньги не будут выделены, то в Северной столице появятся три станции. Тем не менее, эксперты считают, что к 2024 году в городе на Неве могут не построить ни одной станции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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