Коллективный Запад продолжает снабжать Украину собственным оружием, которое в основном получил в наследство от развалившегося СССР.

Недавно Украина объявила о получении дополнительных ЗРК С-300 с дальнобойными ракетами, пишет Авиа.Про.

Командование ВВС ВСУ сообщило о прибытии на территорию страны дополнительных ЗРК С-300 «Фаворит». Поставка последних осуществлялась одной из западных стран, однако куда более важным является тот факт, что речь идет о сравнительно новом варианте комплекса, имеющим зенитные-управляемые ракеты с дальностью до 150 километров. На сегодняшний день это самый дальнобойный ЗРК среди имеющихся на вооружении Украины.

«Зенитные ракетные войска воздушного командования «Юг» получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону в южном регионе. ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции до 150 км. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания», – говорится в сообщении.

Примечательным является тот факт, что на сегодняшний день ни одна из стран, занимающихся поставками вооружения в Украину, не сообщала о поставках ВСУ ЗРК С-300 за исключением Словакии, однако единственный словацкий дивизион С-300 был передан Украине уже достаточно давно.

Специалисты отмечают, что появление на вооружении Украины новых ЗРК С-300 может создать довольно много проблем, тем более, что современные версии этих ЗРК более приспособлены для поражения самолетов и крылатых ракет за счет увеличенной дальнобойности и адаптированной РЛС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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